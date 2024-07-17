Bingöl’ün Karlıova ilçesinde başıboş köpekler, 8 yaşındaki Miraç Aksoy’a saldırdı. Baldırından yaralanan çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.Alınan bilgilere göre olay, Karlıova ilçesi Turgut Özel Mahallesi’nde meydana geldi. Dün akşam saat 18.00 sıralarında evine yakın bir noktada arkadaşlarıyla oynanan Miraç Aksoy, bir grup başıboş köpekle karşılaştı. Köpeklerden biri 8 yaşındaki Miraç’a saldırarak baldırından yaraladı. Çevredeki vatandaşların ve ailesinin görmesiyle Miraç, Karlıova Devlet Hastanesine kaldırıldı. Tedavisi yapılan Miraç, ailesiyle birlikte eve götürüldü.Olay anını anlattıYaşadığı olayı anlatan Miraç Aksoy, ’’Oyun oynuyorduk, inşaatın oraya gittik. Köpek oradaydı ve bana baktı, ısırdı. Ablam bağırdı, ablamın üstüne düştüm ben. Ondan sonra bir tane abi geldi, annem geldi ve beni hastaneye götürdüler. İlaç verdiler, iğne vurdular” dedi.Yetkililerin bu duruma çözüm bulmasını istediklerini belirten amca Yakup Aksoy ise ’’Dün akşam saat 18.00 sıralarında ben yoktum burada köydeydim, yeğenime köpekler saldırmış başıboş köpekler. Bir an önce bunlara bir çözüm bulunmasını istiyoruz. Çocuklar korkusundan evden dışarı çıkamıyorlar artık. Uzaklarda yakalasaydı allah bilir başına ne gelirdi? Yetkililerin bunlara bir çözüm bulmasını istiyoruz” şeklinde konuştu.