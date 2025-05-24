Bingöl’de haklarında kesinleşmiş hapis cezası ile ifadeye yönelik arama kaydı bulunan 4 kişi yakalandı.Bingöl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı. Bu çerçevede herkesin girebileceği bir yerde bırakılmakla birlikte kilitlenmek suretiyle hırsızlık suçlarından 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir şahıs ile ifadeye yönelik araması bulunan 2 ve hakaret suçundan 8 bin 40 lira para cezası ve aranması bulunan 1 şahıs yakalandı. Kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs tutuklanarak cezaevine gönderilirken, diğer şahıslar ise adli makamlara teslim edildi.