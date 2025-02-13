Bingöl’de etkisini gösteren kar yağışının ardından İl Özel İdaresi ekipleri, köy yollarında karla mücadele çalışmalarına başladı.Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğünün uyarısının ardından Bingöl genelinde kar yağışı etkisini gösterdi. Kar yağışıyla beraber kent merkezi ve ilçeler bağlı birçok köy yolu da ulaşıma kapandı. Ulaşıma kapanan yolların ardından İl Özel İdaresine bağlı karla mücadele ekipleri köy yollarında çalışmalara başladı. Dünden bu yana etkisini gösteren yağışın ardından toplamda 99 köy yolu ulaşıma kapandı. Kapanan köy yollarının ardından çalışmaların aralıksız sürdüğünü belirten İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Enes Üçgül, kar yağışının etkisini gösterdiği ilk dakikadan itibaren sahadaki yerini aldıklarını söyledi. Üçgül, " İlimizde dün erken saatlerden itibaren kuvvetli kar yağışı etkisini gösterdi. Biz de özel idare olarak hemen reaksiyon göstererek köy yollarında çalışmalara başladık. Dün kapalı olan birçok köy yolumuzu açtık ama kar yağışı yeniden etkili oldu. Bu sabah saatleri itibariyle 99 köy yolumuz ulaşıma kapalı. Ekiplerimiz çalışmalarına devam ediyor. Kısa sürede yolları yeniden ulaşıma açacağız" dedi.Vatandaşlardan tedbirli olmasını da isteyen Üçgül, " Kuvvetli kar yağışı nedeniyle ulaşımda aksamalar meydana geliyor. Vatandaşlarımızın bu konuda tedbirli olmasını rica ediyoruz. 54 aracımızla karla mücadelemiz aralıksız sürecek" diye konuştu.