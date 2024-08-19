Bingöl’de jandarma ekiplerince piyasa değeri 950 bin TL olan 192 kilo kıyılmış sarmalık tütün ele geçirildi.Bingöl Valiliğinden yapılan açıklamada, "Bingöl İl Jandarma Komutanlığınca halk sağlığının korunması ve her türlü kaçakçılığın ve kaçakçılıktan kaynaklanan vergi kaybının önlenmesi amacıyla yapılan istihbarı çalışmalar neticesinde Genç ilçesi mülki sınırları içerisinde bandrolsüz makaron dolumu yapıldığı tespit edilmiştir. Konu ile ilgili olarak şüphelinin evinde yapılan adli aramada 46 bin 200 dal sarmal boş makaron, 1 adet otomatik sigara sarım makinesi, 1 adet otomatik sigara sarım makinesi yedek parçası, piyasa değeri yaklaşık 950 bin TL olan 192 kilogram kıyılmış sarmalık tütün ele geçirilmiştir. Cumhuriyet savcısının talimatları doğrultusunda söz konusu malzemelere el konulmuş olup, M.N. isimli şüpheli gözaltına alınarak 5607 Sayılı Kanun’a muhalefetten adli işlemlere başlanılmıştır” denildi.