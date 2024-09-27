Bingöl’de jandarma ekipleri tarafından yapılan Şehit J. Er Vedat Aslan-07 operasyonunda, terör örgütü tarafından geçmiş yıllarda kullanıldığı tespit edilen 8 odalı sığınak ve içerisindeki malzemeler imha edildi.Bingöl İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan istihbari çalışmalar neticesinde, PKK/KCK BTÖ mensuplarını etkisiz hale getirmek, muhtemel sığınak ve barınaklarını tespit ve imha etmek maksadıyla, Yayladere ilçe kırsalında Şehit J. Er Vedat Aslan-07 operasyonu düzenlendi. Operasyonda terör örgütü tarafından geçmiş yıllarda kullanıldığı tespit edilen 8 odalı sığınak tespit edildi. Sığınağın içerisinde yapılan aramada çeşitli miktarlarda, muhtelif yaşam malzemesi ele geçirildi. Ele geçirilen malzemelerin operasyon bölgesinde imha edilerek sığınağın kullanılmaz hale getirildiği bildirildi.