Bingöl Valisi Ahmet Hamdi Usta, 3 Haziran-1 Temmuz tarihleri arasında 69 bin aracın denetlendiğini ve 7 bin 330 araca cezai işlem uygulandığını belirtti.Sosyal medya hesabından bir açıklama yapan Vali Usta, “03 Haziran - 01 Temmuz 2024 tarihleri arasında Bingöl İl Emniyet Müdürlüğümüz ve İl Jandarma Komutanlığımız 113’ü yabancı uyruklu olmak üzere toplam 327 bin şahsı sorguladı. Aranan bin 851 şahıs tespit edilerek 24 gözaltı, 11 tutuklama yapıldı. 69 bin 336 araç denetlendi. 7 bin 330 araca cezai işlem uygulanırken 234 araçta trafikten men edildi. Amacımız; hemşehrilerimizin de yardımlarıyla Bingöl’ümüzü daha güvenli ve huzurlu bir kent yapmaktır. Desteklerinizle daha iyi sonuçlar almaya devam edeceğiz” dedi.