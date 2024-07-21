Bingöl Valisi Ahmet Hamdi Usta, Haziran ayı içinde denetlenen ve kurallara aykırı davranan 6 firmaya para cezası uygulandığını belirtti.Sosyal medya hesabından açıklamalarda bulunan Vali Usta, “Haziran ayı içerisinde Bingöl Tüketici Hakem Heyeti Başkanlığı’na 122 başvuruda bulunulmuştur. Aynı ay içerisinde kurul geçmiş dosyalarla birlikte toplam 213 dosyayı karara bağlamıştır. Bu dosyalardan 117’si lehte, 96’sı aleyhte sonuçlanmıştır. Aynı ay içerisindeki denetim faaliyetleri kapsamında ise ekiplerimiz 63 firmada toplam 587 ürünü denetlemiş, kurallara aykırı davranan 6 firmaya idari para cezası uygulanmıştır” dedi.