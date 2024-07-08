Bingöl’de 2024 yılının ilk 6 ayında ölümlü-yaralanmalı ve maddi hasarlı toplamda 582 trafik kazası meydana geldi. Bu kazalarda 7 kişi hayatını kaybetti, 647 kişi de yaralandı.Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Daire Başkanlığı, 2024 yılının 6 ayında meydana gelen trafik kazalarının istatistiklerini paylaştı. Paylaşılan verilere göre, Bingöl’de 6 ayda meydana gelen ölümlü-yaralanmalı kaza sayısı 341, maddi hasarlı trafik kazası sayısı ise 241 olarak kayıtlara geçti. Toplamda 582 kazada 7 kişi hayatını kaybederken, 647 kişi de yaralandı.Bingöl’de haziran ayı içinde meydana gelen trafik kazaları, bir önceki aya göre artış gösterdi. 2024 Mayıs ayı içinde 106 trafik kazası meydana gelirken, 108 kişi yaralandı. 2024 Haziran ayında ise 136 trafik kazası meydana geldi, 153 kişi de yaralandı.