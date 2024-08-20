Bingöl’de jandarma ekiplerince yapılan çalışmalar kapsamında, 3 farklı noktada bin 939 kök kenevir bitkisi ele geçirildi.Valilikten yapılan açıklamada, “İl Jandarma Komutanlığı unsurlarınca Genç, Kığı ve merkez ilçe mülki sınırları içerisinde uyuşturucu madde imal ve ticareti, yasa dışı ekiminin önlenmesine yönelik yapılan çalışmalar kapsamında 3 üç farklı noktada toplam bin 939 kök kenevir bitkisi ele geçirilmiş olup, Cumhuriyet Savcısının talimatları doğrultusunda adli işlemlere başlanmıştır” denildi.