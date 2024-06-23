İhtiyaç sahiplerine yönelik birçok alanda yardım faaliyeti yürüten Bingöl Umut Kervanı Derneği, Kurban Bayramı’nda binlerce aileye kurban eti dağıttı.Bingöl Umut Kervanı Derneği, ‘Kurbanınız Umut Olsun’ sloganıyla Kurban Bayramı öncesi başlattığı kampanya kapsamında kurban bağışında bulunan hayırseverlerin vekaletlerini aralarında yetim, öksüz, dul, ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırmaya devam ediyor. Bu yıl da hayırseverlerin bağışladığı kurbanları keserek etini binlerce ihtiyaç sahibi aileye teslim ettiler.Dernek, Kurban Bayramı dolayısıyla 2 bine yakın ihtiyaç sahibi aileye kurban eti ulaştırdı.