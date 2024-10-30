Bingöl’de jandarma ekiplerince bir ev ve eklentilerinde yapılan aramada 2 adet ruhsatsız tüfek ve bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.Bingöl İl Jandarma Komutanlığına bağlı Genç İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince H.S. isimli şüpheli şahsın ev ve eklentilerinde arama gerçekleştirildi. Yapılan aramada, 0,55 gram uyuşturucu madde, 2 adet ruhsatsız tüfek, 1 adet şarjör ve 5 adet fişek ele geçirildi. H.S. hakkında uyuşturucu ve uyarıcı madde kullanma ve 6136 sayılı kanuna muhalefet suçundan adli işlem başlatıldı.