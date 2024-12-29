Bingöl’de İl Özel İdaresi ekipleri tarafından yürütülen çalışmalar ile kar yağışı sonrasında kapanan 191 köy yolunun 130’u ulaşıma açılırken 61’inde ise çalışmaların sürdüğü bildirildi.Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğünün uyarısının ardından kent genelinde kar yağışı etkisini gösterdi. Bingöl Valiliği İl Özel İdaresi hizmet ağı içinde bulunan 191 köy yolu kar nedeniyle ulaşıma kapandı. Yol ve Ulaşım Hizmetleri Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler, köy yollarında çalışma başlattı.Yapılan çalışmalar ile 130 köy yolu ulaşıma açılırken 61’inde ise çalışmaların sürdüğü bildirildi.