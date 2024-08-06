Bingöl Valisi Ahmet Hamdi Usta, Ilıcalar beldesi ve Karlıova ilçesini ziyaret ederek vatandaşlarla bir araya gelip taleplerini dinledi.Vali Ahmet Hamdi Usta, bir dizi temas ve incelemelerde bulunmak için önce Ilıcalar beldesini ziyaret etti. Ilıcalar Belediye Başkanı Eşref Varol’dan beldede yürütülen çalışmalar hakkında bilgi alan Vali Usta, ziyaret sırasında beldedeki vatandaşlarla da bir araya geldi.Vali Usta, daha sonra Karlıova Belediye Başkanlığı ziyaret etti. 31 Mart Yerel Seçimlerinde yeniden seçilerek görevine devam eden Karlıova Belediye Başkanı Veysi Bingöl’e hayırlı olsun ziyaretinde bulunan Vali Usta, Başkan Bingöl’den ilçede yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı. İlçe merkezinde faaliyet yürüten esnafa hayırlı ve bol kazanç dileklerinde bulunan Vali Usta, sorunları, talepleri ve çözüm önerilerini dinledi.