Bingöl Valisi Usta, yoldan geçenlere rastgele bıçakla saldırırak 2 kişiyi öldüren, 7 kişiyi de yaralayan şahsın yeni cezaevinden çıkan bir madde bağımlısı olduğunun tespit edildiğini belirterek, şahsın gözaltına alındığını söyledi.Bingöl’de 2 kişinin öldüğü ve 7 kişinin yaralandığı olaya ilişkin Vali Ahmet Hamdi Usta, sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı. Vali Usta, "Bugün neden olduğunu bilmediğimiz bir gerekçeyle madde bağımlısı, defalarca tedaviden, hastaneden kaçan ve yeni cezaevinden çıkan birisi eski hal civarında yoldan geçen vatandaşlarımıza rastgele bıçakla saldırıda bulunarak 9 vatandaşımızı yaralamıştır. 2 vatandaşımız maalesef vefat etmiş, 1 vatandaşımız Erzurum’a nakledilmiş, diğer 6 vatandaşımızın tedavilerine devam edilmektedir. Olay sonrası kaçan saldırgan emniyet birimlerimizce yakalanarak gözaltına alınmış, adli süreç devam etmektedir. Bu elim ve nefret uyandıran olayda kaybettiğimiz vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yakınları ve sevenlerine sabır ve başsağlığı, yaralılarımıza da acil şifalar diliyorum" dedi.