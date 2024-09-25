Bingöl’de, Adaklı-Sancak grup yolunun 7 kilometresi Bitümlü Sıcak Karışım (BSK) ile kaplandı.Bingöl İl Özel İdaresi, 2024 yılı yatırım programı kapsamında Adaklı-Sancak grup yolundaki 7 kilometrelik BSK çalışmasını tamamladı. Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü koordinesinde çalışmaları tamamlanan yol, sürücülerin daha konforlu ve güvenli bir şekilde seyahat etmelerini sağlayacak. Yine Adaklı ilçesine bağlı 8 köy, 5 mezra olmak üzere 13 köy yolunda da 2’inci kat sathi kaplama asfalt çalışmaları tamamlandı. Toplamda 35 kilometrelik yolun tamamlandığı aktarılırken, çalışmalara yatırım programları kapsamında devam edileceği belirtildi.Adaklı-Sancak grup yolundaki çalışmaların devam edeceğini belirten İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Enes Üçgül, “2024 yılı yatırım programı çerçevesinde Adaklı-Sancak grup yolunun 7 kilometresini tamamladık ve vatandaşlarımızın hizmetine sunduk. Geçtiğimiz yıl da 5 kilometresini tamamlamıştık. Toplamda 12 kilometre yol BSK ile kaplanmış oldu. Söz konusu bölgedeki çalışmalarımız, yatırım programlarına göre devam edecek. Çalışmalarda emeği geçen tüm ekiplere teşekkür ederim” dedi.