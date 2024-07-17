Bingöl Kent Konseyi Başkanı Orhan Ağırbaş ve yürütme kurulu üyeleri, Vali Ahmet Hamdi Usta’ya çalışmaları hakkında bilgi verdi.Kent Konseyi Başkanı Orhan Ağırbaş ve yürütme kurulu üyeleri, Vali Ahmet Hamdi Usta’yı ziyaret etti. Ziyarette Başkan Ağırbaş, konseyin alt kurulları çalışma grupları, konseyin hedefleri ve çalışma yöntemleri hakkında Vali Usta’ya bilgi verdi. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade eden Vali Usta, kent konseyinin Bingöl’e sunacağı katkılara yürekten inandığını belirterek çalışmalarında başarılar diledi.