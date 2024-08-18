Bingöl Belediyesi, ana cadde ve sokaklarda yol genişletme çalışmalarına aralıksız devam ediyor.Bingöl Belediyesi, şehir merkezindeki ana kavşakları düzenleme çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Projenin tamamlanmasıyla araç ve yaya trafiği daha konforlu ve güvenli hale gelecek.Bingöl-Genç Karayolu Tugay Tepesi’nde çalışmalarını sürdüren belediye ekipleri, Ankara Büyükşehir İlkokulu duvar yıkımına başladı. Ekipler, kavşak düzenlemesi yapacak ve söz konusu bölgedeki yolu genişletecek. Çalışmalar tamamlandığında kavşak modern trafik sinyalizasyon sistemleri ve yaya geçitleri ile donatılacak.