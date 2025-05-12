Elazığ’ın Palu ilçesi ile Beyhan beldesi arasında uzanan hat, doğal güzellikleri, tarihi mirası, inanç değerleri ve doğa sporlarına elverişli yapısıyla dikkat çekiyor. Bölgenin sahip olduğu potansiyel, düzenlenen etkinliklerle gözler önüne seriliyor.Elazığ İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, Beyhan Belediyesi ve Elazığ Dağcılık ve Arama Kurtarma Spor Kulübü iş birliğiyle gerçekleştirilen organizasyonlar sayesinde Palu-Beyhan rotası, kültür, doğa ve inanç turizmi açısından öne çıkıyor. Düzenlenen fotosafari etkinlikleri kapsamında, kültür ve doğa fotoğrafçıları Palu ile Beyhan arasında etkileyici kareler yakalayarak bölgenin eşsiz güzelliklerini objektiflerine yansıttı. Murat Nehrinin coşkulu suları, zengin yaylaları ve dağlık alanları hiking, rafting, kano, off-road, motokros ve dağ bisikleti gibi doğa sporlarına elverişli ortam sunarken, fotoğraf tutkunları için de görsel bir şölen oluşturdu. Horasanbaba Dağındaki 11 kilometrelik hiking parkuru, Akdağ Sıradağlarındaki yürüyüş ve bisiklet rotaları ile doğayla baş başa kalmak isteyen ziyaretçilere unutulmaz anlar vadeden Beyhan, Arındık ve Hasbek yaylalarında düzenlenen fotosafari programı da bölgenin doğal zenginliklerini bir kez daha ortaya koydu. Palu-Beyhan hattı, sadece doğal güzellikleri ve tarihi mirasıyla değil, inanç turizmi potansiyeliyle de ön plana çıkıyor. Foto safariye katılan fotoğraf sanatçıları, bölgedeki yerel yaşamı da kayıt altına alarak zengin bir görsel arşiv oluşturdu. Fotosafariye katılan Beyhan Belediye Başkanı Bayram Öztürk, fotoğraf sanatçılarına bölgenin tanıtımına sağladıkları katkılardan dolayı teşekkür etti. Tüm Elazığlıları bölgeyi keşfetmeye davet eden Başkan Öztürk, Elazığ Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü yetkililerinin de katılımıyla gerçekleşen etkinlikte şu ifadeleri kullandı:’’Beyhan, Arındık ve Hasbek’in doğal güzelliklerinin yanı sıra fotoğraf turizmi açısından da büyük bir potansiyele sahip olduğunu düşünüyoruz. Palu-Beyhan hattı kültür meraklıları, doğaseverler ve fotoğraf tutkunları için keşfedilmeyi bekleyen eşsiz bir zenginlik barındırıyor."Bölge, kültürel izler arasında yolculuk yapmak, doğayla iç içe vakit geçirmek ve etkileyici manzaralareşliğinde unutulmaz anılar biriktirmek isteyen herkesi bekliyor.