Battalgazi Belediyesi Fen İşleri ekipleri, Beydağı (Mamurek) Mahallesi’nde kilit taşı döşeme çalışmalarını tamamladı. Cemevi çevresinde de yürütülen çalışmalar, mahalle sakinlerinden tam not aldı.Battalgazi Belediyesi Fen İşleri ekipleri, ilçenin farklı noktalarında sürdürdüğü yol yenileme çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Son olarak Beydağı (Mamurek) Mahallesi’nde gerçekleştirilen kilit taşı imalatı, mahalle sakinlerinin talepleri doğrultusunda mahalle genelinde ve Cemevi çevresinde tamamlandı.Yol kalitesinin artırıldığı ve mahalleye modern bir görünüm kazandırıldığı bu çalışmalar, bölge halkının ulaşımını kolaylaştırmayı hedefliyor. Mahalle sakinleri, yapılan hizmetlerden memnun olduklarını belirterek Battalgazi Belediye Başkanı Bayram Taşkın’a teşekkür ettiler.Mahalle sakinlerinden Osman Üstün, ’’ Başkanımız Bayram Taşkın’ın mahallemize gösterdiği ilgiden dolayı mutluyuz. Cemevi’miz ve mahallemizin yolları artık daha düzgün ve kullanışlı," diyerek belediyenin çalışmalarını takdirle karşıladığını ifade etti. Mahalle sakinlerinden Mehmet Akdağ ise: ‘’Yıllardır beklediğimiz hizmetler nihayet yapıldı. Bayram Başkan’a ve ekibine teşekkür ederiz. Çalışmaların hızla bitirilmesi bizi sevindirdi" sözleriyle memnuniyetini dile getirdi.