Malatya’da kar yağışıyla ortaya çıkan kartpostallık manzaralar dronla havadan görüntülendi.Yurt genelinde etkili olan soğuk hava ve kar yağışı Malatya’da da kendini gösterdi. Gece saatlerinde başlayan yoğun yağış günü ilk ışıklarına kadar devam etti. Şehirde kar kalınlığı yer yer 20 santimetreyi buldu. Kar yağışı nedeniyle okullar bir gün tatil edildi. Ulaşımın aksamaması için belediye ekipleri il genelindeki 719 mahallede yol açma ve tuzlama çalışmaları yaptı. Beyaz örtüye bürünen kent seyrine doyumsuz kareler sundu. Kar manzaraları dronla havadan görüntülendi.