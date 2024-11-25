Elazığ’da etkili olan kar yağışında 1200 rakımlı tarihi Harput Mahallesi de beyaz gelinliğini giydi. Kar altında kalan tarihi yapılar kartpostallık görüntüler oluşturdu.Meteoroloji’nin uyarısını yaptığı kar yağışı, Elazığ genelinde kendini gösterdi. Etkili olan kar yağışıyla birlikte medeniyetler beşiği olan 1200 rakımlı tarihi Harput Mahallesi beyaz gelinliğini giydi. Bölgede Urartu Krallığı tarafından yapılan Harput Kalesi, Pisa Kulesi’nden daha eğik olduğu tescillenen Ulu Cami minaresi, türbeler gibi birçok tarihi yapı kar ile birlikte izlenmesi keyif veren görüntüler oluşturdu. UNESCO Dünya Geçici Miras Listesi’ne kabul edilen ve dron ile görüntülenen Harput’ta kartpostallık görüntüler oluştu.Manzaranın çok güzel olduğunu belirten Efe Çökmez adlı vatandaş, “Sabahtan beri buradayız. Burada kartpostallık görüntüler var. Eğleniyoruz. İnşallah yarın yine okullar tatil olur. Harput Kalesi’ni de gördük, çok güzeldi” dedi.Karın önceki yıllara göre çok erken yağdığını dile getiren Hazar Hamza Bayram, “Bugün okullar tatil oldu, biz de Harput’a geldik. Arkadaşlarla birlikte buraları geziyoruz, eğleniyoruz” diye konuştu.