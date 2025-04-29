Elazığ’ın Sivrice ilçesinde 2 bin 300 rakımlı Hazarbaba Dağının zirvesinde yer alan Bervi Gölü, doğal güzelliğiyle doğaseverlere gezinti ve dinlenme imkanı sunuyor.Sivrice merkezine 10 kilometre uzaklıkta Hazarbaba Dağının zirvesinde kar ve yağmur sularıyla beslenen tektonik göl, çevresini yeşile bürüyen başta keven olmak üzere farklı türdeki bitki örtüsü, doğası ve temiz havasıyla ziyaretçi çekiyor. Yıl boyunca yağan kar ve yağmur sularının varlığı ile oluşan Bervi Gölü, 2 bin 347 metre rakımlı Hazarbaba Dağı eteğinde bulunuyor.Doğa fotoğrafçısı Mustafa Sönmez tarafından dron ile görüntülenen ve Türkiye’nin tektonik gölleri arasında bulunan ve Hazar ve Keban Baraj gölleri manzarasına da sahip olan Bervi Gölü, güzelli ile de doğaseverlerin dikkatini çekiyor.