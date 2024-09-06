Erzincan’da belediye ekiplerinin temizlik aracına çarpan motosikletli genç hayatını kaybetti.Olay Erzincan Geçit Yerleşkesi Munzur Mahallesinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre motosikletli genç, belediye ekiplerinin temizlik aracına arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle motoruyla birlikte yola savrulan genç ağır yaralandı.Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Erzincan Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılan genç doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti.