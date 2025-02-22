Ardahan’da iki gün önce başlayan kar yağışı sonrası, belediye ekipleri kent genelinde temizlik çalışmaları başlattı.Yoğun kar yağışı nedeniyle ulaşımda herhangi bir aksaklık yaşanmaması için harekete geçen ekipler, yolları ve kaldırımları açmak amacıyla durmaksızın çalışıyor. Ardahan Belediye Başkanı Faruk Demir’in talimatı sonrası başlatılan karla mücadele çalışmaları kapsamında, ana arterler başta olmak üzere şehir merkezi ve mahalleler adeta abluka altına alındı.Belediye işçilerinin yürüttüğü hummalı çalışmalara, araç envanterine yeni eklenerek kar temizliğine büyük katkı sağlayan ‘kar savurucu’ da dâhil olmak üzere katılan iş makineleri, küreme ve tuzlama işlemlerini kesintisiz sürdürüyor.