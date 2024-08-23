Erzincan’da belediye ekiplerince şehir genelinde kapsamlı temizlik çalışması yapıldı.Ekipler, cadde ve sokakları yıkayıp, yeşil alanlar, parklar ve kamuya açık bölgelerde de temizlik gerçekleştirdi.Belediye Başkanı Bekir Aksun, temizlik çalışmalarının şehrin genel düzeni ve vatandaşların yaşam kalitesi için önemli olduğunu vurgulayarak, “Şehir genelinde düzenli olarak her gün yaptığımız bu temizlik çalışmaları, hem estetik, hem de hijyen açısından büyük bir öneme sahip. Ekiplerimiz, şehrimizin her köşesini temiz tutmak için çalışıyorlar.” dedi.