Hakkari Belediyesi Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü ekiplerinin ayda yaklaşık 200 içme suyu arızasına müdahale ettiği belirtildi.Kentin birçok bölgesinde heyelan yaşanması ve içme suyu hatlarının eski olmasından dolayı sürekli su arızalarının meydana geldiği Hakkari’de, belediye ekipleri kentin susuz kalmamak için 7/24 çalışmalarını sürdürüyor. Kentin değişik mahallelerinde günde 6 ila 10 arasında su arızasına müdahale eden belediye ekipleri, sıcak havalara aldırış etmeden su arızalarına müdahale ediyor.Hakkari’deki bazı vatandaşlar, kentin yüzde 70’inin heyelan bölgesi olduğunu belirterek, kaymalardan dolayı içme suyu şebekelerinin hasar gördüğünü söylediler. Belediye ekiplerinin müdahalesine rağmen bazı noktalarda yeniden arızaların yaşandığını ifade eden vatandaşlar, kentin susuz kalmaması için özverili bir çalışma sergileyen belediye ekiplerini teşekkür ettiler.