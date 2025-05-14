Erzurum İl Sağlık Müdürü Dr.Gürsel Bedir, ‘Beslenme Dostu ve Fiziksel Aktiviteyi Destekleyen İş Yeri’ projesi kapsamında desteklerinden dolayı Gençlik ve Spor İl Müdürü Levent Çakmur’a sertifika verdi.Erzurum İl Sağlık Müdürlüğü ile Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü projelerde paydaş kurum olmaya devam ediyor.Erzurum İl Sağlık Müdürü Dr. Gürsel Bedir, ‘Beslenme Dostu ve Fiziksel Aktiviteyi Destekleyen İş Yeri’ projesi kapsamında desteklerinden dolayı Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne ziyarette bulunarak teşekkür etti.Bedir, Gençlik ve Spor İl Müdürü Levent Çakmur’a sertifika verdi. Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürü Levent Çakmur, sertifika için İl Sağlık Müdürü Dr. Gürsel Bedir ile projelerde yer alan ekip arkadaşlarına teşekkür etti. Çakmur, "Göreve geldiğimiz günden beri kurum ve kuruluşlarla aramızı hep sıcak tuttuk. Tutmaya da devam edeceğiz. İl Sağlık Müdürlüğü de kurum olarak paydaşlarımız arasında yer alıyor. Kıymetli müdürümüze ve projeyi yürüten arkadaşlarına kurumumuza olan ilgi ve alakaları için müteşekkiriz" dedi.