Erzurum’da Ramazan Bayramı’nın ilk gününde mezarlıklar doldu taştı.Erzurum’un bir çok yerinde olduğu gibi Oltu ilçesinde de bayramın ilk günü, sabahın erken saatlerinden itibaren Cankurtaran Mezarlığı’na ziyaretçi akını oldu. Bayram namazını takiben, Oltulular, yakınlarının kabirlerini ziyaret ederek, dualarını etti ve Kur’an-ı Kerim okudular.Mezarlık ziyaretinin ardından, kabir bakımlarını yapan vatandaşlar, sevdiklerine olan saygılarını gösterdiler. Ziyaretçiler, mezarlıkta geçirdikleri duygusal anların ardından, bayramlaşmak için aile büyüklerine doğru yola çıktılar.Bu geleneksel bayram ziyaretleri, yörede hem dini bir anlam taşıyor hem de aile bağlarını güçlendiriyor. Oltulular, mezar ziyaretlerinde hem geçmişi yad etti hem de sevdiklerine dua etmeyi ihmal etmediler.