Battalgazi Belediyesi, şehrin tarihi ve kültürel değerlerini koruyarak kalkınmasına katkı sağlayacak 13 önemli projeyi, Cumhurbaşkanlığı 2025 Yılı Yatırım Programı’na dahil etti. Projeler, ilçenin hem sosyal hem de ekonomik alanda gelişimini sağlayarak yerel halk ve gelecek nesiller için büyük bir değer taşıyor.Battalgazi Belediye Başkanı Bayram Taşkın, projelerin ilçenin tarihi mirasını koruyarak modernleşme sürecine de katkı sağlayacağını belirterek, "Cumhurbaşkanlığı 2025 Yılı Yatırım Programı’nda yer alan projelerle asrın mirası Battalgazi’mizin geleceğini inşa ediyoruz” dedi. Başkan Taşkın, projelerin gerçekleşmesinde emeği geçen herkese teşekkür etti.Yatırım programına dahil edilen projeler arasında, Battalgazi’nin tarihi yapılarının restorasyonu ön planda. Ulu Camii, Çolakoğlu Camii, Hacı Yusuf Taş Camii, Sütlü Minare ve Emir Ömer Mescidi gibi önemli yapılar, kapsamlı restorasyonlarla eski ihtişamına kavuşacak. Bu restorasyonlarla Battalgazi’nin kültürel zenginliği korunarak ilçenin turizm potansiyeli artırılacak.Ulu Camii’nin restorasyonuna 2021 yılında başlanırken, 2025 yılında tamamlanması planlanıyor. Çolakoğlu Camii ve Hacı Yusuf Taş Camii gibi yapılar ise 2028 yılına kadar restore edilecek.Proje kapsamında yalnızca tarihi yapılar değil, modernleşme ve girişimcilik de desteklenecek. Eski Malatya Küçük Sanayi Sitesi’nin inşası, bölgedeki üretim ve girişimcilik faaliyetlerini desteklemeyi amaçlıyor. Ayrıca, Battalgazi İlçe Müftülüğü için yapılacak yeni hizmet binası, hem halkın ihtiyaçlarını karşılayacak hem de modern bir yapı olarak tasarlanacak.Cumhurbaşkanlığı Yatırım Programı’na dahil edilen projeler, Battalgazi’nin sadece bugünü değil, geleceğini de şekillendirecek. Başkan Bayram Taşkın, bu projelerin Battalgazi’yi tarihi mirasını koruyarak aynı zamanda modern bir kimlik kazanmasına öncülük edeceğini belirtti. Ayrıca, bu yatırımlar sayesinde Battalgazi, turizmde cazibe merkezi haline gelirken, girişimcilik ve kalkınma projeleriyle ekonomideki büyümeyi sürdürecek.Başkan Taşkın, “Hemşerilerimizin geleceği için çalışmaya ve Battalgazi’yi hak ettiği noktaya taşımaya devam edeceğiz” diyerek projelerin önemini bir kez daha vurguladı.