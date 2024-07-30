Battalgazi Belediyesi tarafından İl Halk Kütüphanesi önünde düzenlenen Yaz Akşamları programı büyük bir ilgiyle karşılandı. Battalgazi halkının yaz akşamlarını keyifli ve spor dolu geçirmesini sağlamak amacıyla gerçekleştirilen program, özellikle ders çalışan gençlere moral olurken, çeşitli spor etkinlikleri ve sosyal aktivitelerle yoğun katılımla geçti.Yaz akşamları programı kapsamında yapılan etkinlikler büyük bir katılımla gerçekleşti. Battalgazi Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü tarafından düzenlenen programda ilk gün gerçekleştirilen etkinlikler kapsamında futbol, voleybol ve masa tenisi gibi spor aktiviteleri düzenlendi. Gençlerin ve ailelerin yoğun katılım gösterdiği bu etkinlikler, katılımcılara hem eğlenceli anlar yaşattı hem de spor yapma imkanı sundu. Etkinliklerin ikinci gününde ise Açık Hava Sinema Gösterimi gerçekleştirildi. ‘Bandırma Füze Kulübü’ filminin gösterildiği bu etkinliğe vatandaşlar büyük ilgi gösterdi. Sinema gösterimi sırasında katılımcılara patlamış mısır ve meyve suyu ikram edilerek, nostaljik bir açık hava sinema deneyimi yaşatıldı. Etkinliklerin üçüncü gününde ise Sanatçı Arda Alparslan sahne aldı. İl Halk Kütüphanesi önünde gerçekleştirilen programlar katılımcılardan tam not aldı.“Battalgazi’nin sosyal yaşamına katkı sağlıyoruz”Battalgazi Belediye Başkanı Bayram Taşkın, "Battalgazi’de düzenlediğimiz Yaz Akşamları programı ile halkımızın sıcak yaz akşamlarında hoşça vakit geçirmesini amaçlıyoruz. Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü ile iş birliği içerisinde gerçekleştirdiğimiz bu etkinlikler, Battalgazi’nin sosyal yaşamına katkı sağlıyor. İlk günkü spor etkinlikleri ve ikinci günkü açık hava sineması gösterimi halkımız tarafından büyük bir ilgiyle karşılandı. Bu programlarla amacımız, gençlerimizin ve ailelerimizin bir araya gelerek sosyal bağlarını güçlendirmesi ve birlikte keyifli vakit geçirmeleridir. Spor etkinlikleri, gençlerimizin hem fiziksel hem de zihinsel gelişimine katkı sağlarken, açık hava sineması gibi etkinliklerle de kültürel anlamda zenginleşmelerine imkan tanıyoruz. Bu tür etkinliklerin, toplumun farklı kesimlerini bir araya getirerek dayanışma ve birlik duygusunu pekiştirdiğine inanıyoruz. Ayrıca, bu etkinlikler sadece eğlence değil, aynı zamanda eğitim ve bilinçlendirme amacı da taşımaktadır. Gösterimi yapılan Bandırma Füze Kulübü filmi ile gençlerimize geçmişteki önemli bir başarı hikayesini anlatmayı ve onları kendi hedefleri doğrultusunda motive etmeyi amaçladık. Geleceğin gençleri olarak onların, tarihimizden ve kültürümüzden ilham almalarını çok önemsiyoruz. Bu tür etkinliklerle Battalgazi’yi kültürel ve sosyal etkinliklerle zenginleştirmeyi sürdüreceğiz. Halkımızın yoğun ilgisi bizleri çok mutlu ediyor ve daha fazla etkinlik düzenlememiz için bize motivasyon sağlıyor. Önümüzdeki dönemde de çeşitli kültürel, sanatsal ve sportif etkinliklerle vatandaşlarımızın yanında olmaya devam edeceğiz. Etkinliklerin gerçekleştirilmesinde emeği geçen tüm çalışanlarımıza ve etkinliklerimize katılarak bizleri destekleyen tüm vatandaşlarımıza teşekkür etmek istiyorum. Battalgazi’nin sosyal yaşamını daha da renklendirmek için çalışmalarımız sürecek ve bu tür etkinliklerle halkımızı buluşturmayı sürdüreceğiz" diye konuştu.