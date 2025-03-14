Battalgazi Belediyesi, ilçedeki yol konforunu artırmak amacıyla asfalt bakım ve onarım çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Hasan Varol Mahallesi’nde asfalt yama çalışması gerçekleştirerek, ulaşımı daha güvenli hale getirdi.Vatandaşların daha rahat ve güvenli bir şekilde seyahat edebilmesi için yol bakım ve asfaltlama çalışmalarına hız veren Battalgazi Belediyesi, ilçedeki altyapıyı güçlendirmek için çalışmalarını sürdürüyor. Fen İşleri Müdürlüğü yetkilileri, özellikle zamanla yıpranan yolların bakım ve onarımının düzenli olarak yapıldığını belirtti.Ekiplerin, ilçenin farklı mahallelerinde de asfaltlama çalışmalarına devam edeceği ifade edilirken, vatandaşlardan gelen taleplerin dikkate alındığı vurgulandı. Belediye yetkilileri, Battalgazi genelinde konforlu ve güvenli bir ulaşım ağı oluşturmak için çalışmaların aralıksız süreceğini kaydetti.