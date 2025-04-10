Battalgazi Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü, ilçe genelindeki temizlik çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Ekipler, Fırat Mahallesi’nde Lala Sokak ve Venüs Sokak’ta kapsamlı bir temizlik çalışması gerçekleştirdi.Battalgazi Belediyesi, daha temiz, sağlıklı ve yaşanabilir bir ilçe hedefiyle çalışmalarını sürdürüyor. Temizlik İşleri Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, ilçenin dört bir yanında yürüttüğü temizlik faaliyetlerine Fırat Mahallesi’nde devam etti. Lala Sokak ve Venüs Sokak’ta yapılan çalışmalar kapsamında sokaklar çöplerden arındırıldı, kaldırım kenarları temizlendi ve genel çevre düzenlemesi yapıldı.Vatandaşların temiz bir çevrede yaşam hakkını ön planda tutan belediye ekipleri, günlük temizlik rutinlerinin yanı sıra belirli bölgelerde detaylı temizlik uygulamaları da gerçekleştiriyor. Temizlik İşleri Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, temizlik hizmetlerinin mahalle mahalle sürdüğü ve tüm ilçeyi kapsayacak şekilde planlandığı ifade edildi.Battalgazi Belediyesi, temizlik çalışmalarını sadece görünür alanlarla sınırlı tutmayarak mahalle aralarına, sokak içlerine ve kaldırım diplerine kadar titizlikle sürdürüyor. Ekipler, vatandaşlardan da çevre temizliği konusunda duyarlı olmalarını ve temiz bir Battalgazi için destek vermelerini istedi.