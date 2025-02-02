Battalgazi Belediye Başkanı Bayram Taşkın, İsmetiye Mahallesi’nde devam eden inşaat çalışmalarını yerinde inceleyerek yetkililerden bilgi aldı. Devletin sunduğu kentsel dönüşüm fırsatlarının değerlendirilmesi gerektiğini vurgulayan Başkan Taşkın, "Önceliğimiz, şehrimizi daha güvenli ve dayanıklı hale getirmek" dedi.İsmetiye Mahallesi 4. Etap 1. Bölge kapsamında yürütülen çalışmalar doğrultusunda 497 konut, 335 dükkân ve 130 ofisin inşaatı hızla devam ediyor. Çalışmaları yerinde inceleyen Battalgazi Belediye Başkanı Bayram Taşkın, deprem riski taşıyan bölgelerde güvenli ve modern konutların inşa edildiğini belirtti. Depreme karşı dayanıklı yapıların, temel güçlendirme çalışmaları ve modern inşaat teknikleriyle hayata geçirildiğini vurgulayan Taşkın, vatandaşlara süreci destekleme çağrısında bulundu. Taşkın, "Amacımız, şehrimizi depreme karşı daha dirençli ve güvenli hale getirmek. Yeni yapılan konutlar, güvenliğin yanı sıra yaşam standartlarını da yükseltecek" ifadelerini kullandı."Devletin sunduğu büyük fırsatı kaçırmayalım"Battalgazi’de bazı bölgelerin zemin yapısının sıvılaşmaya elverişli olduğuna ve bu durumun deprem sırasında büyük riskler taşıdığına dikkat çeken Başkan Taşkın, özellikle Şık Şık, Kavaklıbağ, İnönü Caddesi’nin üst kesimleri, Şifa ve Hamidiye Mahallesi sakinlerine seslendi. Taşkın, "Bu bölgelerdeki yapılar genellikle 30-40 yıllık binalardan oluşuyor. ‘Şimdilik bir sorun yok, binam ayakta’ düşüncesi yanıltıcı olabilir. Deprem riski yüksek alanlardaki bu yapılar, hem güvenlik hem de ekonomik açıdan ilerleyen süreçte ciddi sorunlara yol açabilir. Vatandaşlarımızın bu durumu bir kez daha değerlendirmelerini istiyoruz" şeklinde konuştu.Rezerv alanlarda fore kazık gibi son teknoloji yöntemlerle güvenli yapıların inşa edildiğini belirten Başkan Taşkın, "Biraz sabredelim, modern konutlar, iş yerleri ve ofisler inşa edilecek. Şehrimizi daha güvenli ve yaşanabilir hale getirmek hepimizin önceliği olmalı" diye konuştu.