Battalgazi Belediyesi, kışın olumsuz etkilerini en aza indirmek amacıyla ilçe genelinde tuzlama çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Belediye ekipleri, özellikle okul bahçeleri ve ana yollar üzerinde yoğunlaşarak, buzlanma ve oluşabilecek kazaların önüne geçmek için yoğun mesai harcıyor.Battalgazi Belediye Başkanı Bayram Taşkın, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Ekiplerimiz, yolların ve okul bahçelerinin buzlanmaya karşı korunması için 7/24 sahada görev başında. Amacımız, vatandaşlarımızın günlük hayatlarına herhangi bir aksama olmadan devam edebilmelerini sağlamaktır" ifadelerini kullandı.Taşkın, kış şartlarının normale dönene kadar tuzlama çalışmalarının devam edeceğini belirterek, "Karla mücadele ekiplerimiz, olumsuz hava muhalefetinin düzeldiği ana kadar sahada olacak" dedi. Belediye, çalışmalarını kış boyunca sürdüreceğini açıkladı.