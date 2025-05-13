Battalgazi’de özel öğrencilerin hazırladığı projelerle düzenlenen bilim fuarı, engellerin yeni düşüncelere engel olmadığını bir kez daha ortaya koydu.Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu destek programları kapsamında Battalgazi Özel Eğitim Uygulama Okulu ve Battalgazi Görme Engelliler Ortaokulu’nda anlamlı bir bilim fuarı düzenlendi. Fuarda özel ihtiyaçlı öğrencilerin hazırladığı sekiz özgün proje sergilenerek büyük ilgi gördü.Ziyaretçilere sunulan projeler arasında; "Melodi üretiyorum", "Ülkemi ellerimle görüyorum", "Hayvanlar için güvenli yaşam", "Özel eğitimde teraryum", "Engelsiz kurumlar", "Empati parkuru", "Zil sesi ile iletken ve yalıtkanı öğreniyorum" ve "Volkanik patlama gösterisi" gibi farklı temalar yer aldı. Her bir proje, hem öğrencilerin hem de rehber öğretmenlerinin özverili çalışmalarıyla hazırlandı."Melodi üretiyorum" projesinde öğretmen Serkan Sarıtaş rehberliğinde Leen El Cesem El Asaf ve İsmail Enes Yıldırım görev aldı. "Ülkemi ellerimle görüyorum" projesi ise öğretmen Bekir Doğan’ın öncülüğünde Abdülcelil Arslan ve Ömer Faruk Sarıgül tarafından hazırlandı. "Hayvanlar için güvenli yaşam" projesi öğretmen Abdullah Demir ile öğrencileri Zümra Tabaş ve M. Emir Aksoy’un, "Özel eğitimde teraryum" ise öğretmen Neslihan Yazgünoğlu ile İman El Ahmed ve Miraç Koyun’un ortak çalışması olarak sergilendi."Engelsiz kurumlar" projesi Hazal Erol Avcı rehberliğinde Yasin Murawi ve Kerem Osmanhan Bayduz tarafından hazırlandı. "Empati parkuru"nda ise öğretmen Yusuf Han Aydın, öğrenciler Ömer Faruk Kutsal ve Sami Yusuf Ökten ile birlikte çalıştı. Basri Tanıt’ın yönlendirmesiyle hazırlanan "Zil sesi ile iletken ve yalıtkanı öğreniyorum" projesinde Muhammet Artık ve Abdurrahman Ercan yer alırken, "Volkanik patlama gösterisi" adlı projede Şafak Esen öğretmenliğinde Zeynep Kutsal ve Yusuf Akkaya görev aldı.Bilim fuarının proje yürütücülüğünü Sultan Alyaprak Aydın üstlenirken, okul müdürü Fehmi Kocabey de sürece aktif katkı sağladı. Etkinlik, ilçe okul müdürleri ve kurum temsilcilerinin katılımıyla gerçekleşti. Öğrencilerden oluşan koronun konseri ile başlayan program, projelerin sunumlarıyla devam etti.Etkinlikte konuşan Okul Müdürü Fehmi Kocabey, "Engelli bireyler desteklenmeli. Onların potansiyelini ortaya çıkarmak hepimizin görevi. Ayrıca 14-15 Mayıs tarihlerinde Malatya Park AVM’de gerçekleştireceğimiz sergiye hepinizi bekliyorum" ifadelerini kullandı.