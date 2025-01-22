Battalgazi Belediye Başkanı Bayram Taşkın, Şehitfevzi Mahallesi’nde 1. etap rezerv alan çalışmalarını yerinde inceledi.Battalgazi Belediye Başkanı Bayram Taşkın, Şehitfevzi Mahallesi’nde 1. etap rezerv alan çalışmalarını yerinde inceledi. Modern ve yaşanabilir mahalleler oluşturmayı hedefleyen proje, diğer bölgelere örnek teşkil ederken 531 konut, 16 dükkan ve 2 fırın inşası ile altyapı ve çevre düzenleme çalışmalarını kapsıyor.Başkan Taşkın, projenin yalnızca konut yapımına odaklanmadığını, aynı zamanda doğalgazlı, asansörlü, park ve yeşil alanlarla donatılmış modern yaşam alanlarının inşa edildiğini vurguladı. Taşkın, “Bu çalışmalar, mahallemize değer katmanın ötesinde, Battalgazi genelindeki kentsel dönüşüm projelerimize öncülük edecek” dedi.Taştepe’den çevre yoluna kadar modernleşmeŞehitfevzi Mahallesi’ndeki projenin, Battalgazi’nin geneline yayılacak bir dönüşümün başlangıcı olduğunu ifade eden Taşkın, “Hedefimiz, Taştepe’den başlayarak çevre yoluna kadar kesintisiz, modern ve yaşanabilir mahalleler oluşturmaktır. Vatandaşlarımızı, mahallelerinin dönüşümü için Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’na taleplerini iletmeye davet ediyoruz. Biz de belediye olarak sürece her türlü desteği vermeye hazırız” şeklinde konuştu.Depremden etkilenen mahallelere güvenli ve estetik alanlarBattalgazi Belediyesi, depremde zarar gören mahalleleri modern ve güvenilir yaşam alanlarına dönüştürmek için çalışmalarına devam ediyor. Başkan Taşkın, Şehitfevzi Mahallesi’nde başlatılan bu projenin gelecekte Beylerbaşı, Sarıcıoğlu ve çevre yoluna kadar uzanacak geniş bir kentsel dönüşümün temel taşı olduğunu belirterek, “Gelecek nesillere gururla bırakabileceğimiz bir Battalgazi için el ele çalışmaya devam edeceğiz” şeklinde konuştu.