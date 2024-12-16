Battalgazi Belediyesi, sıfır atık bilincini artırmak amacıyla ilçedeki okullarda eğitim programları düzenlemeye devam ediyor. Çevreye duyarlı nesiller yetiştirme hedefiyle gerçekleştirilen eğitimlerde, öğrenciler geri dönüşümün önemini uygulamalı olarak öğreniyor.Battalgazi Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü tarafından yürütülen sıfır atık eğitimleri, ilçedeki okullarda yoğun bir katılımla sürdürülüyor. Eğitimler, öğrencilere çevre bilinci kazandırmak ve geri dönüşüm süreçlerini öğretmek amacıyla planlanıyor. Şimdiye kadar Kemal Özalper Ortaokulu, Hanımınçiftliği 100. Yıl Atatürk Ortaokulu, Feyzullah Taşkınsoy Ortaokulu ve Mimar Sinan İlköğretim Okulu’nda düzenlenen programlar, öğrenciler ve öğretmenler tarafından büyük ilgi gördü.Çevre bilinci okullarda yeşeriyorEğitimlerde öğrencilere plastik, kâğıt, cam, metal, bitkisel atık yağlar ve atık pillerin doğaya olan zararları, somut örneklerle anlatılıyor. Bu atıkların geri dönüşüm sürecindeki yolculuğu detaylı bir şekilde açıklanıyor. Öğrenciler, “Atık pillerin bir damlasının bile su kaynaklarını nasıl zehirleyebileceği” gibi çarpıcı bilgilerle bilinçlendirilirken, doğayı korumak için bireysel sorumluluklarının altı çiziliyor.Battalgazi Belediyesi yetkilileri, sürdürülebilir bir yaşamın ancak çevre bilinci yüksek nesillerle mümkün olacağını vurguluyor. Eğitimleri veren uzmanlar, "Çocuklarımız, geri dönüşümle geleceğe nasıl katkı sağlayacaklarını öğreniyor. Her bir atığın doğada uzun süre çözünmediğini ve geri dönüşümle tekrar ekonomiye kazandırılabileceğini aktarıyoruz" açıklamasında bulundu.Battalgazi Belediyesi, sıfır atık eğitimlerinin daha fazla okula ulaştırılması için çalışmalarını sürdürüyor. Çevre koruma ve sürdürülebilirlik adına atılan bu adım, hem öğrenciler hem de veliler tarafından takdirle karşılanıyor. Gelecek dönemde sıfır atık eğitimlerinin ilçedeki tüm okullarda yaygınlaştırılması hedefleniyor.