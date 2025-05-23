Battalgazi Belediyesi, bahar mevsiminin gelmesi ve Kurban Bayramı’nın yaklaşmasıyla ilçe genelindeki mezarlıklarda temizlik ve çevre düzenleme çalışmaları gerçekleştirdi. Park ve Bahçeler Müdürlüğü ile Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından sürdürülen çalışmalarda mezarlık alanlarında yabani ot temizliği, ağaç budama ve çevre düzenlemeleri yapıldı.Battalgazi Belediyesi, bahar aylarının gelmesi bakım onarım çalışması gerçekleştirirken Kurban Bayramı’nın yaklaşmasıyla birlikte ilçede bulunan mezarlıklarda temizliği yaptı. Park ve Bahçeler Müdürlüğü ve Temizlik İşleri Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmalarda, mezarlıklardaki yabani otlar temizlenip mezarlıklar dışına çıkarılırken, çevre düzenlemesiyle mezarlıklar daha sağlıklı ziyaret edilebilir alanlara dönüştürülürken mezarlıkların içinde ve çevresinde bulunan ağaçlar da budandı.Çalışmalar kapsamında mezarlıklardaki yürüyüş yolları düzenlenirken, kuruyan ağaç ve bitkiler temizleniyor, ziyaret alanlarının daha bakımlı hale getirilmesi sağlanıyor. Vatandaşların kabir ziyaretlerini daha huzurlu ve temiz bir ortamda yapmaları hedefleniyor.İlçe sınırları içerisinde bulunan Karababa ve Alibaba Mezarlıklarında yapılan bakım çalışmaları yıl boyunca düzenli aralıklarla devam edecek. Yapılan çalışmalar vatandaşlarında takdirini topluyor. Mezarlık ziyareti yapanlar Battalgazi ilçe sınırları içerisinde bulunan mezarlıkların her zaman bakımların yapıldığı ve kabir ziyareti sırasında herhangi bir problemle karşılaşmadıklarını ifade ettiler.