Battalgazi Belediye Başkanı Bayram Taşkın, Hasırcılar Mahallesi’nde yapımı devam eden taziye evi inşaatında incelemelerde bulundu. Seçim dönemi vaatlerini yerine getirmeye devam ettiklerini belirten Başkan Taşkın, taziye evinin kısa sürede tamamlanarak hizmete açılacağını söyledi.Mahallelerde sosyal ihtiyaçlara yönelik yatırımları sürdüren Battalgazi Belediyesi, taziye çadırlarının yerine kalıcı taziye evleri kazandırıyor. Hasırcılar Mahallesi’nde başlatılan taziye evi projesine ilişkin açıklamalarda bulunan Başkan Taşkın, modern şehirleşme anlayışına uygun olarak vatandaşlara daha konforlu alanlar sunmayı hedeflediklerini vurguladı.Taşkın, "Bugüne kadar Battalgazi’nin 104 mahallesinde bir tane dahi taziye evi yoktu. Artık taziye çadırlarından uzaklaşıyoruz. Önceliğimiz, kalabalık mahallelerimiz olmak üzere taziye evlerini ilçemizin her köşesine kazandırmak. Hasırcılar Mahallesi’ndeki taziye evimizi Nisan ayı sonuna kadar tamamlayarak hizmete açmayı planlıyoruz. Diğer belediyeler ve hayırseverlerin de desteğiyle birkaç yıl içinde taziye evi ihtiyacını tamamen karşılamış olacağız" dedi.Başkan Taşkın, atıl durumda bulunan eski belediye binasının da yeniden düzenlenerek semt konağına dönüştürüldüğünü duyurdu. Bu yapı, mahalledeki sosyal ve eğitim faaliyetlerine ev sahipliği yapacak.Taşkın, "Eski belediye binamız uzun süredir kullanılmıyordu. Bir yıllık süreçte yaptığımız çalışmalarla burayı semt konağına dönüştürdük. Nisan sonu itibarıyla mahallemizde hem taziye evi hem de semt konağımız hizmete girecek. Burada çocuklarımız için kütüphane oluşturduk. Ayrıca Halk Eğitim Merkezi ile iş birliği içinde kurslar düzenleyerek özellikle lise hazırlık aşamasındaki gençlerimize destek olacağız" diye konuştu.