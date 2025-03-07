Battalgazi Belediyesi Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü ekipleri, ilçedeki işletmelerin mevzuata uygun faaliyet göstermelerini sağlamak amacıyla iş yeri açma ve çalışma ruhsatı denetimlerini sürdürüyor.Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü ekipleri, ilçedeki işletmeleri ziyaret ederek ruhsat belgelerini inceliyor. Ruhsat ve çalışma belgesi bulunmayan işletmelere gerekli uyarılar yapılırken, eksikliklerin giderilmesi için belirli süreler veriliyor."Denetimlerimiz düzenli olarak devam edecek"Battalgazi Belediyesi Ruhsat ve Denetim Müdürü Kenan Karaaslan, denetimlerin vatandaşların güvenli hizmet alabilmesi ve işletmelerin yasalara uygun çalışabilmesi açısından büyük önem taşıdığını belirtti. Karaaslan, "Battalgazi Belediye Başkanımız Bayram Taşkın’ın talimatları doğrultusunda ruhsat denetim çalışmalarımıza devam ediyoruz. Amacımız, işletmelerin mevzuata uygun şekilde faaliyet göstermesini sağlamak ve vatandaşlarımıza güvenli, sağlıklı hizmet sunulmasını temin etmektir. Denetimlerimiz düzenli olarak sürecek." diye konuştu.