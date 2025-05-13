Battalgazi Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü, ilçenin ulaşım altyapısını güçlendirmek amacıyla Çamurlu ve Bulgurlu mahallelerinde asfalt serim çalışmaları gerçekleştirdi.Battalgazi Belediyesi, vatandaşların günlük yaşamını kolaylaştırmak ve ulaşımda güvenliği artırmak amacıyla ilçe genelinde yol yapım, bakım ve onarım çalışmalarını kesintisiz sürdürüyor. Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, altyapısı tamamlanan bölgelerde planlanan programlar doğrultusunda asfalt serim çalışmalarına hız verdi. Bu doğrultuda, hem yeni açılan yolların kullanıma kazandırılması hem de mevcut yolların iyileştirilmesi amacıyla Çamurlu ve Bulgurlu mahallelerinde sıcak asfalt serimi çalışmaları gerçekleştirildi.Çalışmalar kapsamında Çamurlu Mahallesi’nde yeni açılan imar yoluna sıcak asfalt serimi yapıldı. Bölgedeki yapılaşma süreciyle birlikte ihtiyaç duyulan yeni ulaşım aksı, asfalt çalışmasıyla birlikte daha konforlu ve güvenli hale getirildi. Mahalle sakinlerinin günlük yaşamını kolaylaştıracak olan bu yol, aynı zamanda ulaşımı da daha işlevsel bir noktaya taşıdı. Bulgurlu Mahallesi’nde ise mevcut yolların zemin iyileştirmeleri tamamlandıktan sonra sıcak asfalt serimi gerçekleştirildi. Yaz aylarında artan araç ve yaya trafiği göz önünde bulundurularak planlanan bu uygulamayla birlikte, mahalledeki ulaşım kalitesi önemli ölçüde artırıldı.Battalgazi Belediyesi tarafından yürütülen hizmetle birlikte, her iki mahallede de vatandaşların uzun süredir beklediği yol düzenlemesi tamamlanmış oldu. Yapılan asfalt serimi sayesinde yollar hem daha kullanışlı hale getirildi hem de mahalle estetiği güçlendirildi.Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, asfaltlama çalışmalarının ilçe genelinde belirlenen program dâhilinde devam edeceğini belirterek, altyapısı tamamlanan bölgelerde benzer uygulamaların süreceğini ifade etti.