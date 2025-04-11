Battalgazi Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü, Tokluca ile Tanışık mahallelerini birbirine bağlayan bağlantı yolunda stabilize serimi ve temel serim çalışmalarına başladı. Yaklaşık 3 kilometrelik güzergâhın daha güvenli ve konforlu hale getirilmesiyle birlikte, kırsal mahallelerdeki ulaşım ağı da güçlenmiş olacak.Battalgazi Belediyesi, merkez ve kırsal mahallelerde vatandaşların ulaşımını kolaylaştırmaya ve yaşam kalitesini artırmaya yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen Tokluca-Tanışık bağlantı yolu çalışmaları kapsamında, öncelikle yolun altyapısı sağlamlaştırılıyor. Bu işlemin ardından stabilize malzeme serimiyle yol, daha dayanıklı ve uzun ömürlü hale getiriliyor.Yürütülen çalışmalar, özellikle kırsal kesimde yaşayan vatandaşların tarla, bahçe ve meralara ulaşımında büyük kolaylık sağlayacak. Yolun tamamlanmasıyla birlikte araçların daha rahat hareket edebileceği, toz ve çamurdan kaynaklı sorunların azaltılacağı bildirildi.Vatandaş talepleri doğrultusunda planlandıBattalgazi Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü, söz konusu yol çalışmasının Tokluca ve Tanışık mahalle sakinlerinden gelen talepler doğrultusunda programa alındığını belirtti. Belediye ekipleri, kırsal bölgelerde yaşayan vatandaşların ihtiyaçlarını yerinde tespit ederek, bu doğrultuda planlamalar yapmaya devam ediyor.İlçede benzer yol yapım ve onarım çalışmalarının sürdüğünü aktaran ekipler, özellikle kış şartlarına dayanıklı, ulaşımı kolaylaştıran ve uzun ömürlü yolların inşa edilmesi için çalışmaların aralıksız sürdüğünü ifade etti. Battalgazi Belediyesi, merkezden kırsala uzanan hizmet anlayışıyla, vatandaşların daha rahat ve güvenli bir ulaşım deneyimi yaşamasını hedefliyor.