Battalgazi Belediyesi’nin Sanat Atölyesi’nde eğitim gören öğrenciler, üniversitelerin özel yetenek sınavlarında tam başarıya ulaştı. Öğrenciler, başarılarının ardından Başkan Taşkın’ı ziyaret etti.Battalgazi Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren Görsel Sanatlar Atölyesi, öğrencilerini başarıya taşımaya devam ediyor. Atölyede eğitim alan gençler, katıldıkları özel yetenek sınavlarında tam başarı göstererek, Battalgazi Belediyesi’nin gururu oldu. Turgut Özal Üniversitesi yetenek sınavlarında birincilik elde eden Hatun Gürsul, bu başarıda öne çıkan isimlerden biri olarak dikkat çekti."Sanata destek devam edecek"Başarılarının ardından öğrencilere tebriklerini ileten Battalgazi Belediye Başkanı Bayram Taşkın, gençlerin sanatla iç içe olmasının kültürel gelişim açısından büyük önem taşıdığını belirtti. Başkan Taşkın, “Görsel Sanatlar Atölyemizde eğitim alan gençlerimiz, özel yetenek sınavlarında yüzde yüz başarı sağladı. Bu, onların azmi ve eğitmenlerimizin özverili çalışmasının bir yansımasıdır. Turgut Özal Üniversitesi sınavında birinci olan Hatun Gürsul’u ve tüm öğrencilerimizi gönülden tebrik ediyorum” dedi.Battalgazi Belediyesi olarak gençlerin sanatsal yeteneklerini geliştirebilmeleri için sundukları projelere ara vermeden devam edeceklerini vurgulayan Başkan Taşkın, "Sanat, ilçemizin kültürel zenginliğine katkı sağlarken, gençlerimizin de kişisel gelişimlerine büyük katkı sunuyor. Bu başarılar, doğru adımlar attığımızın en güzel kanıtıdır. Gençlerimizin yanında olmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.