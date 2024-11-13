Battalgazi Belediyesi, personel ve yakınlarının eğitim giderlerini hafifletmek amacıyla Radikal Eğitim Kurumları ile özel bir anlaşma yaptı. Bu anlaşma kapsamında belediye çalışanlarına ve birinci derece yakınlarına yüzde 20 indirim sağlanacak.Battalgazi Belediyesi, personelinin ve yakınlarının eğitim imkânlarından daha uygun şartlarda faydalanabilmesi amacıyla Radikal Eğitim Kurumları ile iş birliği protokolü imzaladı. 2024-2025 eğitim-öğretim yılını kapsayan bu anlaşma ile belediye personeline yönelik önemli bir destek sağlanmış oldu. İmzalanan protokol ile belediye çalışanları ve yakınları, anlaşmalı kurumun sunduğu eğitim programlarından yüzde 20 indirimli olarak faydalanabilecek.Battalgazi Belediyesi İnsan Kaynakları Müdürü Yusuf Büyük, yapılan bu anlaşmanın personelin çocuklarının eğitim hayatına önemli bir katkı sağlayacağını belirtti. Yusuf Büyük, "Çalışanlarımızın aile bütçesine katkıda bulunmak ve çocuklarının eğitim süreçlerine destek olmak amacıyla Radikal Eğitim Kurumları ile böyle bir iş birliği gerçekleştirdik. Eğitim masraflarının her geçen gün arttığı bu dönemde, sunduğumuz bu indirim fırsatının personelimiz için önemli bir avantaj oluşturacağız inanıyoruz" dedi.Anlaşma gereği, belediye çalışanlarının çocukları 5. sınıftan itibaren mezuniyete kadar olan eğitim programlarında yüzde 20 indirimli olarak eğitim alabilecekler. İndirimli fiyatlar, sınıf düzeyine göre değişiklik gösteriyor ve 30 Kasım 2024 tarihine kadar geçerli olacak.Belediye personeline yönelik sunulan bu destekle, Battalgazi Belediyesi’nin çalışanlarının refahını ve aile yaşamlarını güçlendirmeyi amaçladığı vurgulandı.