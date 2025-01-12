Battalgazi Belediyesi, hizmet kalitesini artırmak ve vatandaşlara daha hızlı çözümler sunmak amacıyla araç filosuna yeni araçlar ekledi.Battalgazi Belediyesi, ilçe genelindeki hizmetlerini daha etkin bir şekilde sürdürebilmek için araç filosunu güçlendirdi. Belediye bünyesine kazandırılan yeni araçlar arasında 1 adet transit kamyon, 2 adet çöp kamyonu, 1 adet arazöz, 1 adet mini otobüs ve 1 adet mini beton mikseri yer alıyor.Yeni araçlarla daha etkin hizmetBattalgazi Belediyesi, ilçeye kazandırılan yeni araçlarla hizmet kalitesini artırmayı hedefliyor. Yeni araçlarla birlikte, özellikle temizlik, altyapı ve sosyal hizmetlerde önemli bir ivme yakalanması amaçlanıyor. Çöp kamyonları sayesinde temizlik çalışmalarının daha hızlı ve düzenli bir şekilde yürütülmesi, arazöz ile yaz aylarında sulama ve yol temizleme çalışmalarının daha etkin bir şekilde gerçekleştirilmesi planlanıyor. Mini beton mikseri ise küçük ölçekli inşaat projelerinde esnek ve hızlı çözümler sunarak, mahalle bazında ihtiyaçlara anında cevap verilmesine katkı sağlayacak. Bu yenilikler, Battalgazi’deki hizmet kalitesini artırmayı ve vatandaş memnuniyetini en üst seviyeye taşımayı amaçlıyor.‘’Hizmette hız ve kalite artacak’’Battalgazi Belediye Başkanı Bayram Taşkın, belediye filosuna katılan yeni araçlarla ilçeye sunulan hizmetlerin daha da hızlanacağını vurgulayarak; “Vatandaşlarımızın yaşam kalitesini artırmak ve ilçemizi daha yaşanabilir bir hale getirmek için çalışmalarımıza hız kesmeden devam ediyoruz. Yeni araçlarımızla birlikte hizmetlerimizi daha hızlı ve etkili bir şekilde sunabileceğiz. Temizlikten altyapıya, çevre düzenlemelerinden yol bakımına kadar her alanda daha güçlü bir şekilde sahada olacağız. Bu araçlar, ilçemizin her bir köşesine hizmet götürme konusunda elimizi güçlendirecek. Yeni araçlarımızın ilçemize hayırlı olmasını diliyorum. Battalgazi için çalışmaya ve üretmeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.