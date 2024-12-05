Elazığ’ın Baskil ilçesi Aladikme köyünde, 300 hektarlık alanda 55 bin fidan dikildi. Projeyle erozyonun önlenmesi ve biyolojik çeşitliliğin artırılması hedefleniyor. Alanda incelemelerde bulunan yetkililer, çalışmaların çevresel ve ekonomik fayda sağlayacağını belirtti.Elazığ Orman Bölge Müdürlüğü, Baskil ilçesinde yürütülen ağaçlandırma ve toprak muhafaza çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. Bu çerçevede, Keban Ağaçlandırma ve Toprak Muhafaza Şefliği sorumluluk alanında yer alan Baskil ilçesi Aladikme köyünde, 300 hektarlık Karakaya Orta Sol Sahil Mikro Havza Projesi çerçevesinde 55 bin adet fidan dikimi gerçekleştirildi. Orman Bölge Müdürü Mustafa Arpacı’nın da aralarında bulunduğu uzman ekip, projeyle erozyon kontrolü, biyolojik çeşitliliğin artırılması ve doğal kaynakların korunmasının hedeflendiğini belirtti. Ağaçlandırma sahasında yapılan incelemelerde, fidanların büyüme durumu ve sahadaki toprak yapısı değerlendirilirken, yerel halkın projeye verdiği destek de vurgulandı.