Ardahan Belediye Başkanı Faruk Demir, Berat Kandili dolayısıyla bir mesaj yayınladı.Başkan Demir, mesajında; "Allah’ın affına sığınmak, bağışlanma dilenmek için fırsat sunan Berat Kandil’i aynı zamanda insanlar arasındaki dargınlıkları, küskünlükleri gidermek için bir fırsattır. Bu duygu ve düşüncelerle mübarek gecenin hemşerilerimiz, ülkemiz ve tüm insanlığın her türlü sıkıntıdan kurtulmasına, barış ve kardeşlik duygularının, birlik ve beraberliğin bağlarının güçlenmesine vesile olmasını temenni ediyorum" dedi.