Pertek Köprüsü’nün artık kaçınılmaz olduğunu dile getiren Pertek Belediye Başkanı Recai Vural, "Şu anda bir etüt çalışmaları yapılıyor. Birkaç tane firma geldi. Zemin etüdü ve inceleme yapıyorlar" dedi.Elazığ-Pertek-Tunceli arası ulaşım, Keban Baraj Gölü üzerinden feribotlarla yapılırken bölge halkının beklediği köprü müjdesini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Ulaştırma Bakanlığı vermişti. Birçok ili yakından ilgilendiren ve güneyi kuzeye bağlayacak olan köprünün ihale çalışmaları başladı. Birkaç firmanın geldiğini ve zemin etüt ile inceleme yaptığını aktaran Pertek Belediye Başkanı Recai Vural, köprünün artık kaçınılmaz olduğunu ifade etti.Başkan Vural, "Köprü artık burada kaçınılmaz. Cumhurbaşkanımız ve Ulaştırma Bakanımız bu konuda açıklama yaptı. Köprünün proje ihalesi yapıldı. Proje ihalesi bittikten sonra da yapım ihalesi yapılıp inşallah en kısa zamanda hayata geçirilecek. Bunlardan önce köprüye gitmek için yol lazım. Tunceli-Pertek arası yapıldı. Pülümür Dağı’nın da ıslah edilip oranın yollarını da yapılmasıyla köprüye ulaşımın rahat olması gerek ki bu yol cazip hale gelsin. Şu anda Tunceli’den Elazığ’a gidenler feribotları kullanıyorlar. 76 kilometre yol kısalıyor. Yakıt, zaman tasarrufu çok önemli. Burası güneyi kuzeye bağlayan bir aks olduğu için köprü sadece bir Pertek Köprüsü değil. Köprü, Elazığ, Tunceli, Erzincan, Erzurum, Malatya, Bingöl’ün köprüsüdür. Çok önemli bir akstır. Burada 4 feribot ile hizmet ediyoruz ve yazın yine de yetiştiremiyoruz. Şu an araç sayısı düştü ancak 1 ay sonra araçlar yine burada kuyruklar oluşacak. Biz çalışmalarla bu kuyrukları asgariye indirdik. 2014 yılında geldiğimizde köprü yapılana kadar köprüyü aratmayacağız dedik. Burada 24 saat ulaşım var. Şu anda bir etüt çalışmaları yapılıyor. Birkaç tane firma geldi. Zemin etüdü ve inceleme yapıyorlar. Pertek ana karadan kaleye kadar viyadük ile geçilecek ve ondan sonra bir asma köprü düşünülüyor. Bakalım inşallah hayırlısı olur" diye konuştu.