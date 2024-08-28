Yakutiye Belediye Başkanı Mahmut Uçar, Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu’nu makamında ziyaret ederek yeni görevine atanmasından dolayı tebrik etti.Rektör Hacımüftüoğlu’nun akademik birikimi, ortaya koyduğu çalışmaları ve projeleriyle üniversiteyi daha ileriye taşıyacağına duyduğu inancı dile getirerek konuşmasına başlayan Başkan Uçar, Atatürk Üniversitesinin Erzurum ve bölge için büyük birdeğer olduğunu vurgulayarak, üniversitenin başarılarının, şehrin gelişimine önemli katkılar sunduğunu ifade etti. Uçar: “Atatürk Üniversitesi, bilimsel çalışmalar ve toplumsal projelerle her zaman öncü bir rol üstlenmiştir. Rektörümüz Prof. Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu’nun bu süreçte yapacağı çalışmalarla da üniversite, ulusal ve uluslararası alanda daha da prestijli bir konuma gelecektir. Gerek akademik birikimi gerekse uluslararası tecrübesinin üniversiteye olumlu yönde yansıyacağına inanıyor, bu düşüncelerle yeni görevinin şahsı nezdinde tüm üniversite ailesine hayırlı olmasını diliyorum” dedi.Rektör Hacımüftüoğlu: “Erzurum’a Fayda Sağlayacak Adımları Birlikte Atacağız”Rektör Prof. Dr.Ahmet Hacımüftüoğlu ise Başkan Mahmut Uçar’ın nazik ziyaretinden dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirerek, üniversite-belediye iş birliğinin önemine değindi. Hacımüftüoğlu: “Yakutiye Belediyesi ile her zaman uyum içinde çalışarak hem öğrencilerimizin hem de Erzurum halkının faydasına olacak projeler geliştirmeye devam edeceğiz. Şehrin önemli bileşenleri arasında yer alan kamu kurumları ile idari yapıların, en önemli paydaşlarımız arasında yer aldığının bilerek ortak çalışma alanları oluşturacak ve Erzurum’a fayda sağlayacak adımları birlikte atacağız. Bu duygularla, nazik ziyareti için Mahmut Uçar’a teşekkür ediyor, çalışmalarında kolaylıklar temenni ediyorum” şeklinde konuştu.Erzurum’un kalkınması ve üniversitenin başarısı için iş birliğini daha da güçlendirme noktasında fikir birliğine varılan ziyaret, Başkan Uçar’ın Şehr-i Kadim Erzurum adlı eseri Rektör Hacımüftüoğlu’na hediye etmesiyle sona erdi.