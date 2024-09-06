Yakutiye Belediye Başkanı Mahmut Uçar, Zabıta Teşkilatı’nın kuruluş yıldönümü vesilesiyle zabıta personeli ve yöneticilerini kabul etti.Başkan Uçar, Zabıta Teşkilatı’nın kuruluşunun 198. yıldönümü vesilesiyle Zabıta Müdürlüğü’nde görevli mesai arkadaşlarıyla bir araya geldiklerini belirterek, “ Bugüne kadar yaptıkları fedakârca çalışmalardan dolayı, başta Yakutiye Belediyemiz Zabıta Ekipleri olmak üzere, ülkemizin dört bir yanında vatandaşlarımızın huzuru ve sağlığı için görevlerini sürdüren zabıta kardeşlerimize teşekkür ediyor, aileleri ile birlikte sağlık ve huzur dolu nice yıllar diliyoruz. Zabıta Haftası Kutlu Olsun.” dedi.